Müllerschön wird Uzin Utz im kommenden Mai verlassen

Thomas Müllerschön wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bei Uzin Utz im Mai 2018 niederlegen und das Unternehmen verlassen. Laut einer Mitteilung vom vergangenen Freitag erfolgt dieser Schritt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat.



Müllerschön gehört seit 2002 dem Vorstand des Bauchemie- und Bodensystemherstellers an und hat im Januar 2016 den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Dr. Werner Utz übernommen; zuvor war er als zweites Vorstandsmitglied neben Utz für die Bereiche Finanzen, Vertrieb und Personal zuständig. In Zusammenhang mit dem Ausscheiden von Utz aus dem Vorstand und dessen Wechsel in den Aufsichtsrat wurden Anfang 2016 zwei neue Mitglieder in den Vorstand berufen. Beat Ludin ist seitdem für die Bereiche Marketing und Vertrieb und Heinz Leibundgut für die Ressorts Forschung, Betrieb und Logistik verantwortlich.



Zusätzlich sollen zu Beginn des neuen Jahres die beiden Söhne von Dr. Werner Utz, Julian Utz und Philipp Utz, in den Vorstand eintreten. Über die Aufgabenverteilung und die Nachfolge für Müllerschön hat das Unternehmen bislang keine Angaben gemacht.