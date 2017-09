Metsä prüft zusätzliche LVL-Investition in Punkaharju

Zusätzlich zu der momentan in Lohja umgesetzten Ersatzinvestition prüft der Metsä-Geschäftsbereich „Metsä Wood“ den Aufbau einer neuen Produktionslinie für die unter der Bezeichnung „Kerto“ vermarkteten LVL am Standort Punkaharju. Das Unternehmen verhandelt derzeit mit den örtlichen Behörden und der Mitarbeitervertretung im Werk Punkaharju über die Rahmenbedingungen für das Projekt, für das rund 52 Mio € investiert werden sollen. Metsä Wood will noch in diesem Jahr eine endgültige Investitionsentscheidung treffen.



Nach der aktuellen Planung soll die neue Produktionslinie auf eine Jahreskapazität von rund 65.000 m³ ausgelegt werden. Der Rundholzbedarf wird mit rund 160.000 m³/Jahr angegeben. Für den Betrieb der Anlage werden rund 35 Mitarbeiter benötigt. Bei einer positiven Investitionsentscheidung soll die neue Anlage im Verlauf des ersten Halbjahrs 2019 in Betrieb gehen.