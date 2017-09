Methanex und SCC haben Methanolpreise angehoben

Nach dem leichten Abwärtstrend über die vergangenen Monate haben die Methanolhersteller Methanex und SCC ihre Kontraktpreise in Nordamerika und Asien erstmals wieder leicht gegenüber dem Vormonat angehoben. Am 29. August hat Methanex den für den nordamerikanischen Markt gelten-den Non-Discounted Reference Price für September auf 1,16 US$/gallon bzw. 386 US$/t angehoben. Im Juli und August waren jeweils 1,13 US$ (376 US$) berechnet worden. Mit der Anhebung um 3 Cent hat Methanex den nordamerikanischen Kontraktpreis wieder auf das Juni-Niveau gebracht. Der SCC Monthly Posted Methanol Price für September am 31. August auf 1,14 US$/gallon bzw. 379 US$/t festgelegt.



Ebenfalls am 31. August hat Methanex auf den asiatischen Märkten 350 US$/t als neuen Kontraktpreis für September gepostet. Damit wurde der Asian Posted Contract Price um 30 US$ gegenüber dem von Juni bis August unverändert fortgeführten Niveau von 320 US$ angehoben.