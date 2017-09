Masseunzulänglichkeit für Spähn Palettenwerk angezeigt

Der Insolvenzverwalter der seit 21. Juni insolventen G.H. Spähn Palettenwerk Holzhandelsgesellschaft hat am 21. August beim zuständigen Amtsgericht in Aachen Masseunzulänglichkeit angezeigt.



Ursprünglich sollte der Geschäftsbetrieb mit knapp 20 Mitarbeitern, der zuletzt aufgrund fehlender Rohstofflieferungen zeitweilig gestoppt werden musste, wieder aufgenommen und an einer Fortführungslösung gearbeitet werden.