Masonite bestellt White zum Leiter Global Operations

Der US-amerikanische Türenkonzern Masonite International hat Randy White zum neuen Senior Vice President mit Zuständigkeit für die Bereiche Global Operations and Supply Chain bestellt.



Er wird den Posten mit Wirkung zum 25. September übernehmen und damit die Nachfolge von Elias Barrios antreten. Dieser hatte das Unternehmen am 10. März verlassen. Masonite hatte das Ausscheiden von Barrios bereits am 25. Januar in einem SEC-Filing ohne Angaben von Gründen bekannt gegeben.



White ist zurzeit noch bei dem Bergbauausrüster Joy Global tätig, wo er als Vice President ähnliche Aufgabenbereiche wie zukünftig bei Masonite verantwortet. Dort wird er direkt an CEO Fred Lynch berichten.