Die Marke „Allmilmö“ soll nun doch fortgeführt werden. Zu diesem Zweck wurde gestern die Allmilmö Vertriebs GmbH & Co. KG mit Sitz in Schweinfurt gegründet. Die Gesellschafter des neuen Unternehmens setzen sich aus langjährigen Führungskräften der Zeiler Möbelwerk GmbH & Co. KG zusammen, deren Betrieb Ende Juni eingestellt werden musste. Martin Tully (Vertrieb Inland), Siegfried Pohli (Vertrieb Objekte Inland), Martin Diedrich (Vertrieb Export), Frank Betz (Organisation), Michael Krines (Controlling) und Geschäftsführer Johannes la Cour (Geschäftsführung) werden außerdem durch ein rund 20 Mitarbeiter umfassendes Team unterstützt.



Ziel der neuen Gesellschaft ist es, den Vertrieb von Küchen unter der Marke Allmilmö wieder aufzubauen. Neben Einstiegsmodellen soll das Sortiment auch hochwertige Küchen in den Stilrichtungen „Modern Art“ und „Design Art“ umfassen. Die Küchen sollen bei in Deutschland produzierenden Partnerfirmen hergestellt werden. Vertrieben werden die Küchen auch in Zukunft über den Küchenfachhandel. Neben dem Projektgeschäft sollen auch im Export die bisherigen Vertriebswege beibehalten und Allmilmö somit auch in Zukunft weltweit vermarktet werden.



Gemeinsam mit den Schwesterfirmen Nolff und Zeyko hatte Allmilmö am 23. Februar Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Bamberg gestellt. Für Nolff konnte eine Fortführungslösung im Rahmen eines MBO gefunden werden. Der Geschäftsbetrieb von Zeyko wurde zum 1. September an eine mittelständische Unternehmensgruppe, zu der das Ladenbauunternehmen Trendstore Shop Creation und der Objektausstatter BES Brunold Holz und Design Manufaktur gehören, veräußert. Die Übernahmegespräche bei Allmilmö waren letztendlich an den komplexen Besitzverhältnissen des Unternehmens gescheitert.