Lettland: 13 % Minus bei den Großbritannien-Exporten

Die lettischen Exporte von Nadelschnittholz und Hobelware nach Großbritannien haben im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13 % auf 256.800 m³ nachgegeben. Damit hat ihr Anteil an den gesamten Ausfuhren um fünf Prozentpunkte auf 34 % abgenommen. Nach vorläufigen Angaben des Forest Department innerhalb des lettischen Landwirtschaftsministeriums sind die Ausfuhren in die Niederlande sogar um ein Drittel eingebrochen. Die Lieferungen nach Deutschland haben den Vorjahreswert um 15 % verfehlt. Zugenommen haben dagegen die Exporte nach Estland (+52 %) sowie nach Ägypten (+12 %). Von April bis Juni lagen die Ausfuhren mit insgesamt 753.700 m³ knapp unter dem Vorjahreswert.



Im ersten Halbjahr haben die lettischen Exporteure 1,375 Mio m³ Nadelschnittholz und Hobelware im Wert von 265,8 Mio € ausgeführt; volumen- und wertbezogen wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Rückgang um 3 % bzw. 1 % verzeichnet. Die Lieferungen nach Großbritannien sind um 13 % auf 454.500 m³ gesunken. Abgenommen haben auch die Exporte in die Niederlande (-34 % auf 87.900 m³), nach Ägypten (-7 % auf 75.600 m³) sowie nach Deutschland (-22 % auf 73.500 m³). Die Ausfuhren nach Estland haben dagegen um 63 % auf 144.200 m³ zugelegt. Damit ist Estland nach Großbritannien zum zweitwichtigsten Exportmarkt für lettisches Nadelschnittholz aufgerückt.