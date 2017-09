Leroy Merlin baut Filialnetz in Russland weiter aus

Die zu dem französischen Baumarktkonzern Groupe Adéo gehörende Vertriebsschiene „Leroy Merlin“ hat am 30. August in Petrosavodsk, der Hauptstadt der Republik Karelien, ihren 67. Baumarkt in Russland eröffnet. Im Geschäftsjahr 2016 waren in Russland 17 neue Leroy Merlin-Standorte dazugekommen. In den nächsten zwei bis drei Jahren soll das Expansionstempo in Russland noch verstärkt werden. Bis 2018 will die Groupe Adéo in Russland auf rund 100 Leroy Merlin-Standorte kommen, für 2019 werden 120 Standorte anvisiert. Die Russland-Aktivitäten von Leroy Merlin werden seit September 2011 von Vincent Gentil geleitet, der zuvor Landesgeschäftsführer in Italien war.