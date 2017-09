Klöpfer baut Standorte Wolznach und Dallgow aus

Das Holzhandelsunternehmen Klöpferholz wird die Standorte Wolnzach bei München und Dallgow bei Berlin mit einem vollautomatisierten Plattenlager ausstatten. Geliefert werden die Plattenlager von dem österreichischen Unternehmen Grundner Sondermaschinen; ein entsprechender Vertrag wurde bereits unterzeichnet. Die Inbetriebnahme soll im Verlauf des nächsten Jahres erfolgen. In der Folge sollen auch an anderen Klöpferholz-Standorten ähnliche Investitionen umgesetzt werden.



Die in Wolnzach und Dallgow vorgesehenen, digital gesteuerten Plattenlager sollen über eine optimierte Raumnutzung höhere Lagerkapazitäten ermöglichen. Nach Einschätzung von Klöpferholz-Geschäftsführer Manfred Meyer kann über die neue Technik eine Platzeinsparung von bis zu 70 % erreicht werden. Dadurch kann die Sortimentsvielfalt ausgeweitet werden. Weitere Vorteile seien kürzere Lieferzeiten, ein schonenderer Umgang mit den Plattenwerkstoffen sowie eine geringere Beschädigungsgefahr.



Klöpferholz hatte bereits im Herbst 2016 Investitionen in den Ausbau der Lagerkapazitäten angekündigt. In diesem Zusammenhang waren für 2017 unter anderem der Bau neuer Hallenflächen in Dallgow sowie der Umzug in ein größeres Lager im Großraum Würzburg geplant. Zur Finanzierung dieser Projekte wollte das Unternehmen einen Großteil der 2016 erwirtschafteten Erträge zur Verfügung stellen. Klöpferholz gehört zu der Klöpfer & Königer-Gruppe und hat nach eigenen Angaben zuletzt einen Jahresumsatz in Höhe von 260 Mio € erwirtschaftet.