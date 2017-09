Kindermöbelimporte haben um 13,3 % zugelegt

Die deutsche Möbelindustrie hat im vergangenen Jahr Kindermöbel im Wert von 2,4 Mrd € produziert. Das geht aus den vom VDM veröffentlichten Zahlen anlässlich der vom 14. bis 17. September stattfindenden Fachmesse für Kinder- und Babyausstattung „Kind+Jugend" hervor. Außerdem wurden 2016 Kindermöbel im Wert von 1,7 Mrd € nach Deutschland importiert. Während der Wert der in Deutschland produzierten Möbel im Vergleich zu 2015 um 4,3 % gestiegen ist, hat der Wert der Kindermöbelimporte mit einem Plus von 13,3 % allerdings dreimal so stark zugelegt. Insgesamt ergibt sich ein Umsatzvolumen für Kindermöbel in Deutschland von 4,1 Mrd € und ein Möbelhandelsumsatz von 4,5 Mrd €.



Der Umsatz der deutschen Möbelindustrie insgesamt hat sich 2016 um 3,2 % auf 18,0 Mrd € erhöht. Im Vergleich zu 2015 ist der Anteil der Kindermöbel am Gesamtumsatz der deutschen Möbelindustrie mit 13,3 % im vergangenen Jahr nahezu stabil geblieben.