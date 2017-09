Katerra plant Bau eines BSP-Werkes in Washington

Der vor allem im Bereich Mehrfamilienhäuser tätige US-amerikanische Generalunternehmer Katerra will im Spokane Valley/Washington, ein Werk zur Herstellung von Brettsperrholz (BSP) und Leimholz bauen. Mit den Bauarbeiten wird nach Angaben des Unternehmens im Spätherbst begonnen, die Inbetriebnahme soll demnach bereits im Laufe des ersten Quartals 2018 erfolgen. Das Werk entsteht auf einem 52 acre großen Gelände und wird im ersten Bauabschnitt rund 29 acres davon in Anspruch nehmen. In einem ersten Schritt sollen 150 Mitarbeiter beschäftigt werden. Über die Kapazität der Anlage, Produktdetails und das Investitionsvolumen machte Katerra bislang noch keine Angaben.



Katerra wurde erst 2015 gegründet, beschäftigt mittlerweile aber bereits rund 850 Mitarbeiter und seit seiner Gründung rund 220 Mio US$ investiert. Das Unternehmen betreibt bereits eine Produktion von Holzfertigbauteilen in Rahmenbauweise am Standort Phoenix/Arizona.