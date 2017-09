Jowat baut Innovations- und Anwendungszentrum

Der Klebstoffhersteller Jowat errichtet derzeit am Firmenstammsitz in Detmold ein neues Innovations- und Anwendungszentrum. Nach früheren Angaben wird das Unternehmen einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag in das „Haus der Technik“ mit einer Grundfläche von 2.500 m² investieren.



Im Erdgeschoss sollen darin auf 1.200 m² verschiedene Laborbereiche zum Beispiel für die chemisch-physikalische Analytik mit angeschlossener Werkstoff- und Materialprüfung entstehen. Daneben werden in zwei Technikräumen mit einer Gesamtfläche von 700 m² Maschinen aus allen Jowat-Anwendungsbereichen installiert, unter anderem zur Flachkaschierung, Kantenanleimung und Profilummantelung. Das Unternehmen will darauf zukünftig sowohl interne als auch externe Schulungen und Demonstrationen sowie Produktionsversuche mit neuen Industrieklebstoffen durchführen.



Als zentraler Begegnungspunkt mit Kunden und Partnern wird das Haus der Technik unter anderem auch über eine Ausstellungsfläche von etwa 250 m² sowie einen über zwei Etagen angeordneten Vortragssaal mit insgesamt 200 Plätzen verfügen. Im Obergeschoss werden zudem Büro- und Besprechungsräume für die beiden Abteilungen „Technischer Support & Service“ und „Jowat Analytik Service“ eingerichtet. Der Umzug der etwa 45 Mitarbeiter ist derzeit für Spätherbst 2018 geplant. Bis zum 100-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2019 sollen dann alle Bau- und Umzugsmaßnahmen abgeschlossen sein.