Jordan übernimmt Kundenstamm von Hometrend Austria

Der Bodenbelags- und Holzgroßhändler W. & L. Jordan hat Anfang September über seine österreichische Tochtergesellschaft Inku Jordan den Kundenstamm des Handelsunternehmens Hometrend Austria übernommen. Inku Jordan hat dadurch rund 100 neue Kunden hinzugewonnen. Bestandskunden, die bislang von beiden Unternehmen beliefert wurden, werden ab sofort ausschließlich durch Inku Jordan bedient.



Während Inku Jordan die Marktpräsenz in Österreich deutlich ausbaut, hat die Hometrend-Muttergesellschaft Brüder Schlau mit dieser Transaktion den Rückzug vom österreichischen Markt eingeleitet. Künftig will sich die Unternehmensgruppe auf den deutschen Markt konzentrieren.



Die aktuellen Hometrend-Kollektionen werden zunächst aber noch unter dem „Hometrend“-Label vertrieben. Dabei wird die Hometrend-Ware in das Jordan-Zentrallager in Kassel geliefert und von dort zu den Kunden in Österreich transportiert. Sobald die derzeitigen Hometrend-Kollektionen ihr Auslaufdatum erreicht haben, sollen sie in die Inku-Kollektionen integriert werden.