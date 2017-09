Jeld-Wen hat MMI Door und Kolder Group übernommen

Der US-amerikanische Fenster- und Türenhersteller Jeld-Wen hat in den letzten Wochen zwei weitere Unternehmen in den USA und in Australien übernommen. Am 25. August wurde zunächst der Erwerb des US-amerikanischen Türengroßhändlers MMI Door bekannt gegeben. MMI Door betreibt drei Distributionszentren in Sterling Heights, in Cincinnati/Ohio und in Sidman/Pennsylvania, die über eine Gesamtlagerfläche von rund 55.740 m² verfügen. Das Produktportfolio umfasst Innentüren, Außentüren, Terrassentüren und spezielle Funktionstüren wie Sicherheitstüren aus Stahl und Brandschutztüren. Zu den bisherigen Lieferanten gehören neben Jeld-Wen mit den Marken „Jeld-Wen“ und „Karona“ unter anderem auch Masonite, International Door Products, Plastpro und Endura Products. MMI Door hat in den zwölf Monaten bis Ende Juli einen Umsatz von rund 90 Mio US$ erzielt.



Am 31. August folgte die Bekanntgabe der Übernahme des australischen Handelsunternehmens Kolder Group. Kolder betreibt Niederlassungen in Sydney, Wollongong, Tuggerah, Warners Bay sowie in Mitchell/Canberra und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 170 Mitarbeiter. Zum Produktprogramm gehören Einbauschränke, Spiegel, Duschkabinen und Waschbecken. Der Jahresumsatz des Unternehmens beläuft sich auf rund 30 Mio Au$ (umgerechnet rund 23,9 Mio US$).



Zusammen mit MMI Door und Kolder hat Jeld-Wen in den vergangenen zwei Jahren insgesamt neun Unternehmen übernommen.