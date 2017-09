Initiativkreis 3D-Fronten legt neue Qualitätsrichtlinie vor

Der 2007 innerhalb des Industrieverbands Klebstoffe (IVK) gegründete Initiativkreis 3D-Frontenfertigung hat den im Januar 2009 erstmals veröffentlichten „Quality Guide 3D-Frontenfertigung“ aktualisiert und erweitert. Die bereits im April 2017 fertiggestellte zweite Auflage wurde um ein zusätzliches Kapitel „Qualitätssicherung und Kontrolle“ ergänzt, in dem unter anderem Prüfverfahren für verschiedene Qualitätsparameter beschrieben werden.



Im Vordergrund stehen dabei die Themen Wärmstandfestigkeit, Feuchte- und Klimabeständigkeit sowie Langzeitbeständigkeit. Insgesamt ist die neue Qualitätsrichtlinie auf 36 Seiten in acht Kapitel gegliedert. Nach einem einleitenden Überblick über Anwendung und Einsatzbereich werden die in der 3D-Frontenfertigung verarbeiteten Materialien (thermoplastische 3D-Möbelfolien, ein- oder zweikomponentige PU-Dispersionsklebstoffe, MDF) beschrieben. Für Folien und MDF werden dabei auch die bestehenden Qualitätsvorgaben dargestellt. Die folgenden zwei Kapitel befassen sich mit Transport/Lagerung und Vorbereitung der Materialien. Die Beschreibung des Fertigungsprozesses ist in die Teilschritte Klebstoffauftrag und Verpressung untergliedert. Die über den IVK und den Industrieverband Kunststoffbahnen herausgegebene Qualitätsrichtlinie schließt mit einem Glossar und rechtlichen Hinweisen.



Dem Initiativkreis 3D-Frontenfertigung gehören vor allem Vorprodukt- und Maschinenlieferanten an. Im einzelnen sind das die Unternehmen BASF, Bürkle, Covestro, H.B. Fuller, Henkel, Jowat und Wemhöner. Mit Continental und Renolit sind zwei Folienhersteller vertreten; FB Möbeltüren ist der einzige Frontenhersteller im Initiativkreis.