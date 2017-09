IMM Cologne verzeichnet zweistelligen Ausstellerzuwachs

Rund vier Monate vor der vom 15. bis 21. Januar in Köln stattfindenden IMM Cologne sind fast alle für die Möbelmesse vorgesehenen Hallen bereits voll belegt. Nach Angaben des Veranstalters Koelnmesse wird sowohl bei den Ausstellerzahlen als auch bei den gebuchten Flächen bereits jetzt ein zweistelliges Plus gegenüber der vergleichbaren Veranstaltung im Januar 2016 erreicht.



Ein wesentlicher Grund ist das weiter zunehmende Interesse von Seiten ausländischer Aussteller. So kann für die kommenden Veranstaltung eine deutlich höhere Nachfrage insbesondere bei Unternehmen aus Ost- und Südosteuropa festgestellt werden. Zweistellige Zuwachsraten werden unter anderem bei den Ausstellern aus Polen, Griechenland und der Türkei verzeichnet. Laut Koelnmesse gibt es auch bei den Ausstellern aus Italien, Spanien und Portugal wieder stärkere Zuwächse. Darüber hinaus ist die Zahl der Anmeldungen aus den USA gestiegen. Insgesamt erwartet die Koelnmesse rund 1.200 Aussteller, davon mehr als 70 % aus dem Ausland. Der Anmeldestand aus dem Inland ist dagegen stabil.



Die IMM Cologne wurde seit 2012 in den geraden Jahren parallel mit der auf die Bereiche Bad, Boden, Wand und Licht ausgerichtete „LivingInteriors" durchgeführt. Mit „Pure Architects“, der Weiterentwicklung von „LivingInteriors“, wird das Kernsortiment Möbel auch 2018 um verschiedene Produktbereiche für die Installation auf dem Boden, an der Wand und an der Decke ergänzt. Der Schwerpunkt in diesem Segment wird im kommenden Jahr auf den Themen Bad und Smart Home liegen. Ein weiterer Fokus sind das Thema Licht und Beleuchtunsgsysteme. In den ungeraden Jahren findet seit 2011 alternierend die „LivingKitchen“ statt.



Bei der letzten IMM Cologne/LivingInteriors war die Zahl der Aussteller im Vergleich zu 2014 noch um knapp 2 % auf 1.185 gesunken. Der Auslandsanteil lag schon damals bei rund 70 %. Die Zahl der Fachbesucher hatte sich um 4,8 % auf rund 80.000 aus 128 Ländern erhöht.