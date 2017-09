Ikea will Möbelproduktion in Kazlu Ruda verdoppeln

Die Ikea Industry Group, in der die Holzwerkstoff- und Möbelproduktion des Ikea-Konzerns zusammengefasst ist, will die Produktionskapazitäten des Möbelwerkes im litauischen Kazlu Ruda verdoppeln. Eine entsprechende Entscheidung wurde am 21. September bekannt gegeben. Mit dem Aufbau des neuen Möbelwerkes soll noch im Verlauf des Herbstes begonnen werden; die Fertigstellung ist für Sommer 2019 geplant.



Nach Aussage von Karolis Jonaitis, der das Möbelwerk in Kazlu Ruda leitet, soll mit der Investition nicht nur die Kapazität gesteigert, sondern auch der Vorprodukteinsatz optimiert und die Produktionsabläufe stärker automatisiert werden. Dies schließt auch eine automatisierte Qualitätskontrolle ein. Darüber hinaus will Ikea über die Investition eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen erreichen, unter anderem ist eine Umstellung der Produktion von der zuletzt praktizierten Siebentagewoche auf fünf Tage geplant.



Das Ikea Industry-Werk in Kazlu Ruda ist aus der im Dezember 2008 abgeschlossenen Übernahme des Spanplatten- und Möbelherstellers UAB Giriu Bizonas durch die Ikea-Holding Ingka Beheer hervorgegangen. Inzwischen beschäftigt Ikea Industries in Kazlu Ruda rund 700 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr wurden in dem Werk rund 545.000 m³ Spanplatten und 1,2 Mio Möbelteile produziert.



Insgesamt umfasst die Ikea Industry Group derzeit 41 Produktionsstandorte in zehn Ländern mit insgesamt rund 19.000 Mitarbeitern. Das Produktionsvolumen wird mit rund 100 Mio Möbeln/Jahr angegeben.