Ikea erhöht Pelletkapazität in Polen auf 130.000 t/Jahr

Die zum Ikea-Konzern gehörende Ikea Industry Poland hat Anfang September am Sägewerksstandort Stalowa Wola ein Pelletwerk mit einer Jahreskapazität von 60.000 t in Betrieb genommen. Zusammen mit den beiden Standorten Resko und Wielbark steigt damit die in Polen installierte Produktionskapazität zur Herstellung von Pellets für den Wärmemarkt auf insgesamt 130.000 t/Jahr.



Das Werk verfügt über zwei Pressen mit einer Leistung von 10 t/Stunde und wird wie die beiden anderen Standorte primär Pellets für den Wärmemarkt gemäß ENplus- bzw. DINplus-Standard produzieren; eine entsprechende Zertifizierung der Anlage wird derzeit durchgeführt. Der Vertrieb der Pellets soll zum Großteil über Abnehmer in Italien, Deutschland und in Dänemark erfolgen. Die Rohstoffversorgung des Pelletwerkes erfolgt über das benachbarte Sägewerk.



An dem 2014 in Betrieb genommenen Sägewerk Stalowa Wola verarbeitet Ikea Industry jährlich bis zu 400.000 fm Kiefernrundholz.