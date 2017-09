Huntsman hat zwei Werke wieder in Betrieb genommen

Der US-amerikanische Chemiekonzern Huntsman hat zwei der sechs nach dem Tropensturm Harvey sicherheitshalber stillgelegten sechs Werke in Texas inzwischen wieder in Betrieb genommen. Die Werke Houston und Freeport werden derzeit hochgefahren. An den Standorten Chocolate Bayou, Conroe, Dayton und Port Neches laufen noch Maßnahmen zur Erfassung und Beseitigung der durch das Hochwasser entstandenen Schäden. Nach Abschluss dieser Maßnahmen, der erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen und Wiederherstellung der Rohmaterialversorgung sollen auch diese Werke wieder anlaufen.



Die aufgrund der starken Regenfälle und Überflutungen geschlossene Konzernzentrale in The Woodlands wurde bereits am vergangenen Mittwoch wieder geöffnet. Den Mitarbeitern wurde allerdings empfohlen, nur bei gefahrfreier Anfahrt wieder zur Arbeit zu kommen. Der Normalbetrieb soll nach dem heutigen Labor Day aufgenommen werden.