Holzwerkstoffabsatz von Masisa hat weiter nachgegeben

Der Holzwerkstoffabsatz von Masisa hat im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,3 % auf 477.100 m³ nachgegeben. Der Rückgang bei Spanplatten um 10,2 % auf 252.100 m³ konnte durch das leicht höhere MDF-Volumen in Höhe von 225.000 m³ nur teilweise ausgeglichen werden.

Bei MDF-Mouldings ist der Absatz von April bis Juni um 9,7 % auf 51.100 m³ gestiegen. Wie im vorangegangenen Quartal konnte die Verbesserung vor allem über höhere Exporte in die USA erreicht werden. Der Schnittholzabsatz hat dagegen um 13,8 % auf 60.600 m³ nachgegeben und ist auf den niedrigsten Wert seit dem vierten Quartal 2012 gefallen. Für Holztüren hat Masisa erstmals keine gesonderten Absatzzahlen mehr angegeben. Der Gesamtabsatz des Geschäftsbereichs „Industrial“ ist damit um 5,1 % auf 588.800 m³ zurückgegangen.



Der Umsatz des Geschäftsbereichs ist mit einem Minus von 1,8 % auf 192,1 Mio US$ weniger stark zurückgegangen. Rückgänge in der Region „Chile/Andean“ und Venezuela konnten durch steigende Umsätze in Mexiko, Brasilien und Argentinien allerdings nicht vollständig ausgeglichen werden. Das EBITDA ist dagegen um ein Viertel auf 24,2 Mio US$ gestiegen, was von Masisa vor allem mit Produktivitätssteigerungen in Mexiko und Chile begründet wurde. Die neue MDF-Produktionslinie am mexikanischen Standort Durango hat dabei zum Ende des zweiten Quartals eine Auslastung von 68 % erreicht.