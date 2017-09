Holzindustrie Dresden hat zwei neue Hallen errichtet

Der Holzverpackungshersteller Holzindustrie Dresden wird die im Mai begonnenen Erweiterungsinvestitionen im Verlauf der nächsten Wochen abschließen. Der Bau einer 720 m² großen Lagerhalle konnte Ende August beendet werden. Die in einem zweiten Bauabschnitt errichtete 2.500 m² große Fertigungshalle wird bis Oktober fertig gestellt sein.



Bislang stand der Holzindustrie Dresden auf dem 40.000 m² großen Grundstück in Heidenau eine Produktionsfläche von 4.500 m² zur Verfügung. In der neuen Produktionshalle werden zwei Krananlagen mit einer Traglast von 10 t installiert, um entsprechend groß dimensionierte Aufträge ausführen zu können. In der bisherigen Produktionshalle, die im Zuge der in mehreren Schritten von 2011 bis 2014 erfolgten Produktionsverlagerung von Dresden-Laubgast nach Heidenau errichtet worden war, stehen ein 20 t Portalkran und seit 2015 ein 5 t Brückenkran zur Verfügung.