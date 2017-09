Holzexporte aus Ghana bleiben deutlich unter Vorjahr

Die Holzausfuhren aus Ghana sind im zweiten Quartal um 21,2 % auf 80.119 m³ zurückgegangen. Damit zeigte das zweite Quartal eine vergleichbare Entwicklung wie das erste, in dem ein Rückgang um 21,4 % verzeichnet wurde. Für das erste Halbjahr weist die Forestry Commission of Ghana bzw. die zuständige Timber Industrie Development Division (TIDD) eine Gesamtausfuhrmenge in Höhe von 152.652 m³ aus, ein Minus von 21,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der Exportwert hat sich um 24,5 % auf 82,9 Mio € verringert.



Rückgänge gab es in den ersten sechs Monaten in fast allen Absatzregionen. So sind die Lieferungen nach Asien, dem Hauptabsatzmarkt für die ghanaische Holzindustrie, um 19,4 % auf 110.345 m³ zurückgegangen. Die Ausfuhren nach Europa haben um 16 % auf 19.225 m³ nachgegeben. Die Exporte in andere afrikanische Länder sind mengenmäßig sogar um rund 45,4 % auf 13.191 m³ eingebrochen und die Lieferungen nach Nordamerika haben sich um 24,4 % auf 4.976 m³ reduziert. Lediglich im Nahen Osten wurde im ersten Halbjahr ein Anstieg auf 4.908 m³ erreicht.



Ghana exportiert größtenteils so genannte sekundäre Holzprodukte wie Schnittholz, Sperrholz und Furnier. Insgesamt kam es in diesem Bereich zu einem Rückgang um 21,8 % auf 134.140 m³. Die Ausfuhren von primären Holzprodukten mit geringer Verarbeitungstiefe wie zum Beispiel Holzpfosten haben mit rund 12.462 m³ ebenfalls weiter an Bedeutung verloren. Halbfertig- und Fertigprodukte, bei denen es sich vor allem um Formteile/Leisten handelt, spielen trotz eines Anstiegs auf 6.050 m³ nach wie vor nur eine untergeordnete Rolle.