Hagebau will Plaza-Baumärkte bis Anfang 2018 umflaggen

Das Bundeskartellamt hat die Ende August vereinbarte Übernahme von neun Plaza Bau- und Gartenmärkten in Norddeutschland durch die vier Hagebau-Gesellschafter Richter Baustoffe, Hass & Hatje, Schröder Bauzentrum und Mölders-Gruppe bereits nach kurzer Prüfung genehmigt. Die vier Märkte können damit wie geplant bis Anfang 2018 in die beiden Hagebau-Einzelhandelsvertriebsschienen Hagebaumarkt und Werkers Welt umgeflaggt werden. Fünf Plaza-Standorte (Brunsbüttel, Kappeln, Scharbeutz, Quickborn, Boizenburg) sollen zu Hagebaumärkten werden. Die anderen vier (Büdelsdorf, Norderstedt, Ahlbeck, Hamburg-Niendorf) werden in Werkers Welt umgeflaggt.