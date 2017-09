Hagebau-Gesellschafter übernehmen Plaza-Baumärkte

Die vier Hagebau-Gesellschafter Richter Baustoffe, Hass & Hatje, Schröder Bauzentrum und Mölders Holding wollen die neun Plaza Bau- und Gartenmärkte der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG übernehmen. Ende August haben die fünf beteiligten Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, die nach der Freigabe durch das Bundeskartellamt in Kraft treten soll. In der Folge sollen die in Büdelsdorf, Brunsbüttel, Kappeln, Norderstedt, Scharbeutz und Quickborn (alle Schleswig-Holstein), Ahlbeck, Boizenburg (beide Mecklenburg-Vorpommern) und Niendorf (Hamburg) liegenden Plaza-Standorte bis Anfang 2018 in drei Schritten in die Vertriebsschienen Hagebaumarkt bzw. Werkers Welt umgeflaggt werden. Die Auswahl der jeweiligen Vertriebsschiene soll laut Hagebau nach den jeweiligen Standortgegebenheiten erfolgen. Die Mitarbeiter sollen von den neuen Eigentümern übernommen werden.



Mit der Umflaggung der bisherigen Plaza-Märkte wird die Hagebau-Kooperation nach Aussage von Kai Kächelein, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing im Hagebau-Einzelhandel, ihr Handelsvolumen im norddeutschen Raum deutlich steigern. Die per Ende Juli mit 444 angegebene Gesamtzahl der Hagebaumarkt- bzw. Werkers Welt-Standorte in Deutschland wird sich auf 453 erhöhen.