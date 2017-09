Grimm folgt auf Klöpfer-Geschäftsführer Straßer nach

Holger Straßer, seit Oktober 2015 Geschäftsführer bei der der Klöpferholz GmbH & Co. KG und der übergeordneten Klöpfer & Königer Management GmbH, wird die Klöpfer-Gruppe Ende März 2018 aus privaten Gründen verlassen. Bereits zum 1. Oktober wird Axel Grimm in die derzeit aus Manfred Meyer und Straßer bestehenden Geschäftsführungen eintreten. Nach dem Ausscheiden von Strasser wird er ab April dessen Verantwortungsbereiche übernehmen. Straßer ist unter anderem für die kaufmännischen Bereiche, die Klöpferholz-Logistik sowie das Beteiligungs- und Im-mobilienmanagement der Holding zuständig.



Grimm war von 1998 bis 2013 in verschiedenen Positionen für den Media Markt/Saturn-Konzern tätig. Tätigkeitsschwerpunkte waren die klassischen Finanzfunktionen, die Optimierung von Finanzprozessen sowie die Internationalisierung der Unternehmensgruppe. Nach seinem Ausscheiden bei Media Markt/Saturn war er von Mai 2013 bis Juni 2016 CFO bei dem kurz zuvor von Media Markt/Saturn komplett übernommenen Online-Handelsunternehmen Redcoon GmbH. In der Folge hatte er sich mit dem Consulting-Unternehmen CCI by Axel Grimm selbständig gemacht.



Ende Juni war Michael Anders aus den Geschäftsführungen von Klöpfer & Königer und Klöpferholz ausgeschieden. Seine Position wurde nicht neu besetzt. Die Verantwortungsbereiche von Anders wurden von Meyer mitübernommen.