GP investiert 100 Mio US$ in neues Sägewerk in Alabama

Die US-amerikanische Georgia Pacific (GP) investiert bis Ende 2018 am Standort Talladega/Alabama insgesamt rund 100 Mio US$ in den Bau eines Sägewerkes mit einer Jahreskapazität von 230 Mio bdft. Mit den Bauarbeiten in Talladega soll umgehend begonnen werden.



Fritz Mason, Vice President und General Manager des Geschäftsbereichs „Lumber“ kündigte in einer Mitteilung vom 13. Sep-tember 2017 weitere ähnliche Investments sind in Georgia, Texas und Mississippi an und verwies in diesem Zusammenhang auf die in den USA steigenden Bauzahlen sowie einen damit verbundenen Anstieg der Nadelschnittholznachfrage.



Im Bundesstaat Alabama betreibt GP derzeit bereits sieben Produktionsstandorte, davon zwei Sägewerke. Insgesamt produziert der Konzern rund 2,5 Mrd bdft Nadelschnittholz im Jahr.