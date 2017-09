Generationswechsel bei Nestro Lufttechnik vollzogen

Gestern hat Firmengründer Paulus Nettelnstroth die Geschäftsführung der Nestro Lufttechnik an seinen Sohn Robert übergeben. Die polnischen Schwestergesellschaften befinden sich bereits seit geraumer Zeit in den Händen von Robert Nettelnstroth. Im August 2015 wurde er zum Geschäftsführer der Nestrao PPHU Sp. z o.o., der Netecs Sp. z.o.o. sowie der Elektromatik Sp. z.o.o., alle mit Sitz in Stare Olesno, berufen. Im September vergangenen Jahres war er dort auch Hauptanteilseigner geworden.



Das Produktportfolio von Nestro umfasst Systeme im Bereich Absaug- und Filtertechnik sowie daran nachgeschaltete Heiztechnik, für die Oberflächen- sowie die Sortier- und Entsorgungstechnik. Über 250 Mitarbeiter entwickeln und produzieren an drei Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und Ungarn.