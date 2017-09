Französische Möbelproduktion hat um 2 % abgenommen

Nach Angaben der französischen Statistikbehörde Insee haben die französischen Möbelhersteller in den ersten fünf Monaten 2017 im Vergleich zum Vorjahr einen Produktionsrückgang um 2,0 % verzeichnet, nachdem für den Vorjahreszeitraum noch ein Anstieg um 8,2 % ausgewiesen werden konnte.



Dabei hat die Produktion bei den Matratzenherstellern mit -9,6 % besonders deutlich nachgegeben. Aber auch die Hersteller anderer Möbel mussten in den ersten fünf Monaten einen Rückgang um 5,7 % hinnehmen. Sowohl die Matratzenhersteller als auch die Hersteller anderer Möbel hatten im Vorjahreszeitraum noch Zuwächse von 0,8 % bzw. 10,1 % verzeichnet.



Die Produktion der Büro- und Ladenmöbelhersteller hat in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres dagegen nahezu auf dem Vorjahresniveau stagniert. Der leichte Rückgang von -0,1 % ist hier maßgeblich auf die schwache Entwicklung im April und Mai zurückzuführen; im ersten Quartal hatte die Produktion der Büro- und Ladenmöbelhersteller noch um 4,0 % zugelegt.



Im Berichtszeitraum konnten lediglich die Küchenmöbelhersteller einen Zuwachs erreichen. Aber auch hier hat sich das Wachstum abgeschwächt. Nachdem die Produktion der Küchenhersteller in den ersten fünf Monaten 2016 noch um 16,6 % zugenommen hatte, wurde im laufenden Jahr noch ein Plus von 6,4 % erzielt. Allerdings hat die Küchenproduktion lediglich im April leicht um 0,3 % nachgegeben; in den restlichen vier Monaten konnte hingegen jeweils Zuwächse um über 8,0 % erreicht werden.