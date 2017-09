fm-Gruppe will fm Büromöbel an Vivonio verkaufen

Die fm-Gruppe will die fm Büromöbel Franz Meyer GmbH & Co. KG mit Sitz in Bösel an die Vivonio Furniture GmbH verkaufen und sich damit auf die drei anderen Gruppenunternehmen fm Systemmöbel, fm Industries und fm Kunststofftechnik konzentrieren. Die zwischen beiden Unternehmen vereinbarte Übernahme muss noch durch das Bundeskartellamt freigegeben werden. Mit Ulrich Meyer und Theo Budde sollen zwei der aktuellen Geschäftsführer von fm Büromöbel auch nach dem Closing für das Unternehmen tätig sein. Beide sind bislang geschäftsführende Gesellschafter.



Die im Jahr 2012 gegründete Vivonio Furniture-Gruppe, die sich bislang aus den Unternehmen Maja-Werke, Staud, SCIAE, Leuwico und Noteborn zusammensetzt und im vergangenen Jahr mit sechs Werken und rund 1.300 Mitarbeitern einen Umsatz von über 300 Mio € erwirtschaftet hat, will mit der Übernahme von fm Büromöbel die sechste Akquisition abschließen. fm Büromöbel ist in den vergangenen drei Jahren laut Vivonio um knapp 60 % gewachsen; im Geschäftsjahr 2016 wurde eine Umsatzsteigerung von 14 % auf 46 Mio € erreicht. Das Unternehmen, das derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, vertreibt seine Büromöbel in Deutschland über 13 Gebietsverkaufsleiter und 17 Werksvertretungen an rund 300 Fachhändler.