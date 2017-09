Finnische Fortum strebt Übernahme von Uniper an

Der finnische Energieversorgungs- und Technologiekonzern Fortum will die Anteile von E.ON an dem börsennotierten Kraftwerksbetreiber Uniper übernehmen. Heute Vormittag hat Fortum einen entsprechenden Bericht von Bloomberg bestätigt. So sind die Gespräche zur Übernahme des E.ON-Anteils an Uniper, der bei 46,65 % liegt, bereits weit fortgeschritten. Von E.ON werden Fragen zu einer möglichen Übernahme des Anteils derzeit mit zuständigen Behörden geklärt. Darüber hinaus müssen auch noch Gremien beider Unternehmen einer Übernahme zustimmen.



Für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses der Gespräche mit E.ON hat Fortum heute angekündigt, Uniper-Aktionären ein freiwilliges Angebot unterbreiten zu wollen. Sowohl für die von E.ON gehaltenen als auch für die im Streubesitz befindlichen Aktien will Fortum voraussichtlich 22 €/Aktie bezahlen.



Uniper hat in einer heute Nachmittag veröffentlichten Stellungnahme die Ankündigungen von Fortum zur Kenntnis genommen. Nach Aussage des Vorstandsvorsitzenden von Uniper Klaus Schäfer kommt der Vorstoß unaufgefordert und entspricht nicht der von Uniper öffentlich kommunizierten Strategie. Uniper befindet sich derzeit weder in Gesprächen mit Fortum noch mit E.ON in Bezug auf die unaufgeforderten und nicht bindenden Transaktionsvorschläge beider Unternehmen. Wenn ein offizielles Angebot unterbreitet wird, werden Vorstand und Aufsichtsrat sich eingehend damit befassen und dieses im Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder bewerten, so Schäfer.