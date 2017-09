Estnische Lemeks will in Sperrholzproduktion einsteigen

Die bislang vor allem in den Bereichen Rundholzeinschlag und Holzbearbeitung tätige AS Lemeks mit Sitz in Tartu/Estland will in den nächsten zwei Jahren am Standort Viruvere ein Furnier- und Sperrholzwerk errichten. Nach gleichlautenden estnischen Zeitungsberichten soll das Projekt soll über die im Juli neugegründete Estonian Plywood AS realisiert werden. Das Investitionsvolumen wird mit rund 30 Mio € angegeben. In einem ersten Schritt hat das Unternehmen ein rund 10 ha großes Grundstück erworben. Das vor allem auf Birkensperrholz ausgerichtete Furnier- und Sperrholzwerk soll 65.000-80.000 m³ Rundholz verarbeiten und damit auf eine Jahreskapazität von 25.000-30.000 m³ kommen. Die Inbetriebnahme ist im Jahresverlauf 2019 geplant. Nach dem Produktionsstart sollen in dem Werk rund 120-150 Mitarbeiter beschäftigt werden.



Mit dem Investitionsprojekt wird die Lemeks Group erstmals in die Sperrholzproduktion einsteigen. Das Unternehmen betreibt bislang elf Holzbeschaffungs- und sechs Produktionsgesellschaften. Das Produktionsprogramm umfasst unter anderem Schnittholz, Pellets, Leimholz, Gartenholz und Zaunholz. Die drei Sägewerksunternehmen AS Aegviidu Puit, AS Viiratsi Saeveski und AS Viru-Nigula Saeveski, die über eine Gesamtkapazität von rund 250.000 m³ verfügen, treten dabei am Markt unter der einheitlichen Marke Norwood auf.



Die Lemeks Group beschäftigt derzeit rund 850 Mitarbeiter in Estland, Lettland, Frankreich und Großbritannien. Im Geschäftsjahr 2016 hat das Unternehmen einen Umsatz von rund 115 Mio € erwirtschaftet. Die Jahre 2014und 2015 waren jeweils mit 107 Mio € Umsatz abgeschlossen worden.