Estnische Exporte in EU-Länder um 39 % gesunken

Die estnischen Exporte von Nadelschnittholz und Hobelware in EU-Länder haben im zweiten Quartal mit 85.074 m³ den Vorjahreswert um 39 % verfehlt; laut den aktuell von Eurostat veröffentlichten Außenhandelsdaten hat ihr Anteil an den gesamten Ausfuhren um dreizehn Prozentpunkte auf 61 % abgenommen. Der Rückgang, für den vor allem gesunkene Ausfuhren nach Lettland (-64 %) und nach Großbritannien (-54 %) verantwortlich waren, konnte nur zu einem geringen Teil durch gestiegene Lieferungen nach Deutschland (+26 %) und Polen (+38 %) ausgeglichen werden.



Die Exporte in Nicht-EU-Länder haben dagegen um 13 % auf 55.286 m³ bzw. um dreizehn Prozentpunkte auf einen Anteil von 39 % zugelegt. Für die Zunahme haben vor allem gestiegene Exporte nach China (+155 %), Südkorea (+27 %) sowie Australien (+9 %) gesorgt.



Von April bis Juni hat Estland insgesamt 140.360 m³ Nadelschnittholz und Hobelware exportiert, ein Minus von 26 %. In den ersten sechs Monaten lagen die Exporte mit knapp 290.000 m³ um 21 % unter dem Vorjahreswert.