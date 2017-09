Ergebniszahlen von Kingfisher sind zurückgegangen

Der britische Baumarktkonzern Kingfisher musste im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2017/2018 bei verschiedenen Ergebniskennzahlen Rückgänge verbuchen. Das operative Ergebnis hat laut dem gestern veröffentlichten Halbjahresbericht um 8,7 % auf 401 Mio £ nachgegeben. Beim Vorsteuergewinn kam es zu einem Rückgang auf 402 Mio £. Der Nettogewinn hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8,1 % auf 295 Mio £ reduziert.



Der Gewinn aus dem Handelsgeschäft (Retail Profit) hat sich demgegenüber leicht auf 467 £ erhöht. In den einzelnen Geschäftsbereichen hat sich diese Kennzahl allerdings in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Im Bereich „UK/Ireland“ stieg das Retail Profit auf 215 Mio £, während es im Segment „France“ zu einem Rückgang auf 174 Mio £ kam. Im Segment „Other International“, in dem neben Polen auch noch die Märkte Spanien, Portugal, Deutschland, Russland, Rumänien und die Türkei zusammengefasst werden, hat sich das Retail Profit auf 78 Mio £ verbessert. Für Polen wurde in diesem Zusammenhang ein Anstieg auf 84 Mio £ ausgewiesen; in den restlichen Ländern ist ein Verlust in Höhe von -6 Mio £ entstanden.



Die Umsätze im Konzern bzw. in den einzelnen Geschäftsbereichen, die Kingfisher bereits Mitte August veröffentlicht hatte, wurden im Halbjahresbericht bestätigt. Insgesamt hat der Umsatz um 4,5 % auf 6,008 Mrd £ zugenommen. Dieser Anstieg konnte allerdings nur über die Neueröffnung von Filialen bzw. insbesondere aufgrund vorteilhafter Währungseffekte erreicht werden; bereinigt hat sich der Gruppenumsatz um 1,3 % verringert.