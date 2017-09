Dürr beteiligt sich an offener IIoT-Plattform Adamos

Der Maschinenbaukonzern Dürr hat zusammen mit vier Partnern das Joint Venture „Adamos“ (Adaptive Manufacturing Open Solutions) gegründet. Mit der unter dem gleichen Namen geplanten offenen Industrial Internet of Things (IIoT)-Plattform, die am 5. September vorgestellt wurde, wollen die Joint Venture-Partner einen neuen digitalen Standard für den Maschinen- und Anlagenbau etablieren.



Der Plattformdienstleister Adamos GmbH mit Sitz in Darmstadt, an dem neben Dürr die Maschinenbauunternehmen DMG Mori und ASM PT, der Optikkonzern Zeiss sowie die Software AG mit jeweils 20 % beteiligt sind, wird am 1. Oktober den Betrieb aufnehmen. Zu diesem Zeitpunkt werden auf der Plattform über die „Adamos App Factory“ mehr als 30 Applikationen sowie fünf digitale Marktplätze verfügbar sein. Dazu gehört unter anderem die von der Dürr-Tochter Homag auf der Ligna vorgestellte cloudbasierte Plattform „tapio“. Ab Anfang 2018 soll das Angebot dann kontinuierlich um weitere Anwendungen unter anderem aus den Bereichen „Planning“, „Predictive Maintenance“, „Machine Cockpit/Dashboarding“ und „Maintaining Assistance“ erweitert werden.



Nach Angaben der bislang beteiligten Unternehmen ist Adamos speziell auf die Bedürfnisse des Maschinen- und Anlagenbaus und seiner Kunden zugeschnitten sowie offen für weitere Partner. Diesen werden über die Plattform zentral entwickelte Software-Lösungen und Services zur Verfügung gestellt, die gemeinsam mit den Maschinen aus einer Hand vermarktet werden können. Die Maschinenbaukunden können damit ihre Anlagen auf verschiedenen Ebenen vernetzen. Über die Erfassung und Nutzung von Produktionsdaten in Echtzeit lassen sich so Optimierungspotentiale ermitteln. Neben einer bedarfsgerechten Produktionsplanung werde so unter anderem eine vorausschauende Wartung oder zum Beispiel der automatische Bezug von erforderlichen Ersatzteilen ermöglicht.