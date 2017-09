Drax: Thompson scheidet als CEO zum Jahresende aus

Dorothy Thompson, seit zwölf Jahren als CEO an der Spitze des britischen Energiekonzerns Drax Group wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Nachfolger wird zum 1. Januar 2018 der bisherige CFO von Drax Will Gardiner, der 2015 zu Drax gekommen war. Laut einer Mitteilung des Konzerns wird das Board von Drax in Kürze mit der Suche nach einem neuen CFO beginnen und dabei auch die Möglichkeiten für eine Interimslösung prüfen.



Neben ihren Aufgaben bei Drax ist Thompson seit 2014 Non-Executive Director des Court of Bank of England und seit Mitte 2016 Non-Executive Board Member des Anbieters von Energiemanagement-Lösungen Eaton Corporation.