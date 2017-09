Dormakaba: Umsatz und Ergebnisse deutlich verbessert

Der Türsystemanbieter Dormakaba Holding mit Sitz in der Schweiz hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2016/2017 um 9,4 % auf 2,520 Mrd sfr gesteigert. Organisch hat sich der Umsatz von Dormakaba im vergangenen Jahr um 4,3 % erhöht. Der restliche Zuwachs geht vor allem auf Akquisitionen zurück. Ende 2016 bzw. Anfang 2017 hatte das Unternehmen zwei Übernahmen in den USA abgeschlossen und damit seine Position in Nordamerika deutlich ausgebaut.



Die Ergebnisse haben sich ebenfalls verbessert. Das EBITDA hat um 16,4 % auf 387,3 Mio sfr zugenommen; die EBITDA-Marge hat sich damit auf 15,4 % erhöht. Das EBIT legte um 17,5 % auf 327,0 Mio sfr zu und das Konzernergebnis konnte auf 224,6 Mio sfr gesteigert werden.



Zur Umsatzverbesserung haben alle sechs Geschäftsbereiche beigetragen und auch die Erträge sind mit Ausnahme des Segments „Movable Walls“ überall gestiegen. Im laufenden Geschäftsjahr 2017/2018 rechnet der Konzern mit einem ähnlichen organischen Umsatzwachstum wie im vergangenen Jahr sowie mit einer leicht verbesserten EBITDA-Marge.