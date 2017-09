Dieffenbacher-Gruppe gibt Mehrheit an Karle+Jung ab

Infolge einer geänderten Schwerpunktsetzung im Geschäftsbereich „Composites“ hat die Dieffenbacher-Gruppe die Mehrheit an dem Werkzeughersteller Karle+Jung GmbH, Ötigheim, an den Geschäftsführer Matthias Jung abgegeben. Die Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau bleibt allerdings Minderheitsgesellschafter.



Mit der 1997 abgeschlossenen Übernahme von Karle+Jung war Dieffenbacher in die Werkzeugherstellung für das damals stark wachsende Geschäftsfeld Metallumformung eingestiegen. In den Jahren 2008 und 2009 war das Unternehmen von dem früheren Firmensitz in Durmersheim nach Ötigheim umgezogen. Inzwischen konzentriert sich Dieffenbacher im Composites-Bereich allerdings auf die Umformung von glas- und carbonfaser-verstärkten Kunststoffen. Karle+Jung wird künftig von Matthias Jung als geschäftsführendem Gesellschafter und Billy Ege als kaufmännischem Leiter geleitet.