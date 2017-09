Deutsche Möbelausfuhren nach Polen sind gestiegen

Unter den zehn wichtigsten Zielländern deutscher Möbelexporte haben im ersten Halbjahr nach Angaben des VDM lediglich die Ausfuhren nach Polen (+8,0 % auf 228,1 Mio €) und in geringem Umfang auch die Lieferungen nach Tschechien (+0,9 % auf 214,3 Mio €) zugelegt. Die höchsten Rückgänge wurden bei den Ausfuhren nach Österreich (-4,5 % auf 502,8 Mio €) und Belgien (-4,2 % auf 270,9 Mio €) verzeichnet, gefolgt von Großbritannien (-3,2 % auf 362,5 Mio €), den Niederlanden (-3,1 % auf 411,9 Mio €), der Schweiz (-1,7 % auf 585,6 Mio €) und Spanien (-1,5 % auf 181,3 Mio €). Die Exporte in das wichtigste Zielland Frankreich haben mit 711,1 Mio € (-0,1 %) auf dem Vorjahresniveau stagniert. Mit 234,9 Mio € (-0,2 %) sind die Ausfuhren in die USA ebenfalls nahezu stabil geblieben; für das erste Quartal war hier noch ein deutlicher Rückgang um 17,1 % ausgewiesen worden. Die deutschen Möbelexporte insgesamt haben in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um 1,7 % nachgegeben.



Unter den wichtigsten Ursprungsländern für Möbeleinfuhren nach Deutschland haben im ersten Halbjahr Tschechien (+7,0 % auf 892,1 Mio €) und China (+6,8 % auf 1,095 Mrd €) Zuwächse erreicht. Im ersten Quartal war für die Lieferungen aus China noch ein Rückgang von 5,0 % verzeichnet worden. Die Importe aus den restlichen acht Hauptlieferländern waren in den ersten sechs Monaten dagegen rückläufig. Am stärksten nachgegeben haben dabei die Einfuhren aus Frankreich (-9,3 % auf 142,4 Mio €) und Italien (-8,2 % auf 379,8 Mio €), gefolgt von der Türkei (-7,1 % auf 164,4 Mio €), Österreich (-6,9 % auf 148,2 Mio €), Rumänien (-6,4 % auf 197,8 Mio €) und Ungarn (-5,5 % auf 238,6 Mio €). Die Importe aus dem wichtigsten Lieferland Polen sind um 3,7 % auf 1,582 Mrd € gesunken; im Vergleich zum ersten Quartal, als ein Minus von 5,1 % ausgewiesen werden musste, hat sich der Rückgang hier leicht abgeschwächt. Die Lieferungen aus der Slowakei haben im ersten Halbjahr um 2,9 % auf 145,3 Mio € nachgegeben. Die deutschen Möbelimporte insgesamt haben in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um 2,3 % abgenommen.