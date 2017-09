Deceuninck: Umsatz durch Preisanhebungen gesteigert

Der belgische Kunststofffenstersystem- und Bauprofilhersteller Deceuninck hat im ersten Halbjahr einen Umsatz in Höhe von 338,7 Mio € erwirtschaftet. Das Vorjahresniveau wurde damit um 2,6 % übertroffen. Erreicht wurde dieser Anstieg vor allem über Preissteigerungen, durch die ein geringeres Absatzvolumen und ungünstige Währungseffekte kompensiert werden konnten.



Die Ertragslage wurde außer von den Wechselkursen unter anderem auch von gestiegenen Rohstoff- und Abschreibungskosten sowie einem Basiseffekt aus dem Vorjahr beeinflusst. So ist das EBITDA um 4,0 % auf 33,3 Mio € zurückgegangen; im ersten Halbjahr 2016 hatte sich das EBITDA durch den Verkauf des Terrassendielengeschäfts in den USA deutlich um 36,4 % verbessert. Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA lag im aktuellen Berichtszeitraum mit 32,7 Mio € in etwa auf Vorjahresniveau. Das EBIT hat um 12,5 % auf 18,5 Mio € nachgegeben und das Vorsteuerergebnis lag mit 11,5 Mio € sogar 25,3 % unter Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 8,2 Mio €.



Die vier Absatzregionen des Unternehmens zeigten unterschiedliche Umsatzentwicklungen. In der Region „Western Europe“ hat der Umsatz um 3,2 % nachgegeben. Ebenfalls rückläufig war die Region „Turkey & Emerging Markets“ mit -1,6 %. Demgegenüber konnte Deceuninck in seinen Absatzregionen „Central & Eastern Europe“ (+6,2 %) und „North America“ (+15,2 %) jeweils Umsatzzuwächse verbuchen.