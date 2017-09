Danzer nimmt Furnierwerk Jura Placages wieder in Betrieb

Die Danzer-Gruppe hat gestern das Furnierwerk Jura Placages in Souvans/Frankreich offiziell wieder in Betrieb genommen. Im Zuge des im April 2016 begonnenen ersten Bauabschnitts war das Werk auf die Produktion von Starkschnittfurnieren für die Fußbodenindustrie umgebaut worden. Hierfür wurden eine gebrauchte, in einem weiteren Danzer-Werk nicht mehr benötigte Messermaschine vom Typ Danzer VS 4000, eine neue Kesselanlage sowie die bei Starkschnitten im Gegensatz zur herkömmlichen Furnierproduktion benötigten Trockenkammern installiert.



In einem zweiten Bauabschnitt werden bis Anfang 2018 auch noch Zuschnittanlagen aufgebaut. Die gesamten Investitionen an dem französischen Standort werden sich dann auf 13 Mio € belaufen. Der Rundholzbedarf des Werkes wird sich laut Danzer nach Abschluss der Umbaumaßnahmen auf rund 20.000 fm belaufen.