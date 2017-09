Colorgate und Ipac kooperieren bei Inline-Farbmessung

Die Colorgate Digital Output Solutions GmbH aus Hannover und die seit September 2016 mehrheitlich zu GreCon gehörende Ipac aus Villach/Österreich wollen gemeinsam Inline-Farbmesslösungen für den Digitaldruck entwickeln. In die dafür vereinbarte Kooperation sollen auch Hersteller und Nutzer von industriellen Digitaldruckanlagen als Projektpartner eingebunden werden. Dabei werden vor allem solche Unternehmen angesprochen, die farbkritische Produktionen realisieren und großen Wert auf Farbkonsistenz legen. Mit dem geplanten Inline-Farbmesssystem sollen über eine Rückkopplung zur Druckdatengenerierung („Closed-Loop Color Correction“) farbrichtige und farbkonsistente Druckergebnisse auf Single Pass-Druckanlagen sichergestellt werden.



Colorgate hat sich auf Softwarelösungen für den Digitaldruck und das Farbmanagement spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Systemen für eine farbkorrekte Druckdatenaufbereitung in industriellen Digitaldruckanwendungen. Anwendungsbereiche sind vor allem der Druck auf keramischen Wand- und Bodenfliesen, Oberflächenmaterialien für die Holzwerkstoff- und Bodenbelagsindustrie sowie der Verpackungsbereich. Ipac hat unter der Bezeichnung Advanced Color Measurement System (ACMS) ein Offline-Farbmessystem entwickelt, das bislang vor allem in der Dekordruck- und Holzwerkstoffindustrie eingesetzt wird. Der Vergleich aktueller Proben aus der Produktion mit Referenzmustern ermöglicht dabei sowohl die Farbangleichung in der Fertigung als auch die Zertifizierung von Farbeindruck und Kontrast gegenüber dem Kunden. Bei der in einem nächsten Schritt geplanten Entwicklung eines Inline-Farbmesssystems iCMS wird Ipac jetzt mit Colorgate zusammenarbeiten.