Classen reicht Klage gegen Strub/Alsapan-Gruppe ein

Die zur Classen-Gruppe gehörende Akzenta Paneele+Profile GmbH hat am Landgericht Düsseldorf wegen unbezahlter Lizenzgebühren eine Klage gegen die französische Strub/Alsapan-Gruppe eingereicht. Darüber hinaus hat Classen die schwedische Välinge Innovation AB beschuldigt, Strub/Alsapan in dieser Angelegenheit falsch beraten zu haben.



Nach Angaben von Classen hatte sich das Unternehmen im Verlauf des Jahres 2016 auf eine Lizenzvereinbarung mit der damals noch unter der Bezeichnung EPI/Alsapan auftretenden Strub/Alsapan-Gruppe verständigt. Damit waren über längere Zeit laufende Patentauseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen beendet worden, in denen Classen der EPI/Alsapan-Gruppe eine missbräuchliche Nutzung der „Megaloc“-Patentfamilie vorgeworfen hatte.



Kurz nach dieser Lizenzvereinbarung mit Classen hatte EPI/Alsapan allerdings das zuvor genutzte „ZipNGo“-Verlegesystem auf das „5G“-System von Välinge Innovation umgestellt. In der Folge habe das Unternehmen sowohl die Meldung der produzierten Mengen als auch die Zahlung der daraus resultierenden Lizenzgebühren an Classen eingestellt.



Nach Auffassung von Classen fällt das 5G-System unter den Schutzumfang der Megaloc-Patentfamilie. Diese Einschätzung wird nach Aussage des Unternehmens auch durch verschiedene, bereits ergangene Gerichtsentscheidungen bestätigt. Durch den separaten Abschluss einer Lizenzvereinbarung mit Välinge Innovation und die Nichtzahlung von Lizenzgebühren an Classen hat die Strub/Alsapan-Gruppe nach Auffassung von Classen aktuell keine patentrechtlich abgesicherte Freistellung für ihr Folddown-Verlegesystem.