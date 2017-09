Chinesische SciSky steigt in Spanplattenproduktion ein

Das bislang vor allem in den Bereichen Inneneinrichtungen und Lacke/Farben tätige chinesische Unternehmen Nanning Shuixin Ketien (SciSky) will im kommenden Jahr mit einer von der Siempelkamp-Gruppe gelieferten Produktionslinie in die Spanplattenproduktion einsteigen. Der im Verlauf des dritten Quartals unterzeichnete Auftrag umfasst unter anderem das Frontend mit Zerkleinerungsanlagen, Sieben/Sichtern und der Beleimung, die Form- und Pressenlinie mit einer ContiRoll im Format 8 ft x 30,5 m, die Kühl-/Abstapelanlage sowie ein Lagersystem.



Die Siempelkamp-Tochtergesellschaft Pallmann wird für das Projekt fünf Messerringzerspaner, zwei Deckschichtmühlen und einen Schleifroboter liefern. Von CMC Texpan kommen die Trockenspan-Siebmaschinen, zwei Sichter für Deck- und Mittelschicht und die Beleimungsanlage.



Die Produktionslinie soll ab Mai 2018 montiert werden, die Inbetriebnahme ist bereits für Oktober 2018 geplant.