Bruno Piatti hat Forster Küchen an Müller verkauft

Die Alno-Tochtergesellschaft Bruno Piatti AG (ehemals AFP Küchen AG) hat Forster Küchen rückwirkend zum 1. September an die Forster Swiss Home verkauft. Der Verkauf umfasst die Immobilie in Arbon sowie das Anlagevermögen. Auch die rund 100 Forster Küchen-Mitarbeiter sollen übernommen werden. Der Geschäftssitz von Forster Küchen soll in Arbon bestehen bleiben. Verwaltungsratspräsident der Forster Swiss Home ist der ehemalige Alno-CEO Max Müller.



Bruno Piatti befindet sich seit Ende Juli in provisorischer Nachlassstundung. Das Unternehmen hatte bereits Ende März angekündigt, sich künftig auf die Fortführung der Marke Piatti konzentrieren und Forster Küchen verkaufen zu wollen. Im Rahmen der Neuausrichtung wurde seither der geplante Abbau von 60 Stellen bei der Marke „Piatti" abgeschlossen und die Umfirmierung der AFP Küchen AG in Bruno Piatti AG umgesetzt. Außerdem wurde der Hauptsitz von Arbon nach Dietlikon verlagert. Nach dem Verkauf von Forster Küchen beschäftigt Bruno Piatti noch rund 180 Mitarbeiter in der Verwaltung, dem Vertrieb und der Montage der Marke Piatti. Die Produktion der Piatti-Küchen war im zweiten Halbjahr 2014 komplett von Dietlikon nach Pfullendorf verlagert worden.



Laut einem Bericht der Aargauer Zeitung führt die Insolvenz der Muttergesellschaft Alno auch bei Bruno Piatti zu Lieferschwierigkeiten. Aktuell könne das Unternehmen zwischen 4.000 und 6.000 bestellte Küchen nicht liefern. Außerdem müssten teilweise halbfertig gelieferte Küchen wieder demontiert und durch neue ersetzt werden.