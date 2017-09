Bodino hat Stratex-Standort wieder in Betrieb genommen

Das italienische Bauunternehmen Bodino Engineering hat den Standort Sutrio des Mitte März aus der Insolvenz übernommenen Holzbauunternehmens Stratex am 9. September wieder offiziell in Betrieb genommen. Obwohl Bodino Engineering auch die Assets des zweiten Stratex-Standorts in Palazzolo dello Stella übernommen hat, wurde die Produktion nach Angaben des Bodino-Eigentümers Giuseppe Scigliano anlässlich der Wiedereröffnung nun in Sutrio konzentriert. Zu den von Palazzollo dello Stella nach Sutrio verlagerten Anlagen zählen auch die Feritigung von Wand- und Deckenelementen, die von Stratex unter dem Markennamen XPanel vermarktet worden waren.



Seit der Übernahme hat Bodiono rund 5 Mio € in Sutrio investiert. So wurden unter anderem die bestehenden Leimbinder-Produktionslinien modernisiert und eine neue Heizanlage installiert. Das Werk wird künftig als eigenständige Division innerhalb des Bodino-Konzerns als „Bodiono Wood Technologies“ geführt.