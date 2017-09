BMK übernimmt Imprägnierstandort von Shaw in Welcome

Der Imprägnierer BMK Group wird zum 1. Oktober den Imprägnierstandort Welcome/North Carolina des US-amerikanischen Bodenbelagskonzerns Shaw übernehmen. Die Kaufverträge wurden gestern unterzeichnet.



Die BMK Group hat für die als Asset Deal geplante Transaktion zwei Gesellschaften neu gegründet. Die Immobilie wird auf die BMK Properties LLC übergehen; Produktion und Vertrieb sollen künftig über die BMK Americas LLC laufen. Die von Shaw an dem in der Nähe der Stadt Lexington liegenden Standort Welcome beschäftigten 33 Mitarbeiter werden zu BMK Americas wechseln. Die bisherige Vertriebsgesellschaft DKB Decor Inc. wird künftig als Holdinggesellschaft agieren. BMK will das bislang auf Melaminfilme für die Laminatbodenproduktion ausgerichtete Produktionsprogramm des Werkes Welcome künftig auch in Richtung Möbelfilme erweitern. Dieser Bereich wird bislang nur über Importe aus dem DKB-Werk in Erndtebrück-Schameder bedient.