Becher: Standortausbau in Oberhausen weiter im Plan

Im Rahmen seiner Standorterweiterung in Oberhausen konnte das Holzgroßhandelsunternehmen Becher mit Sitz in Wiesbaden vor Kurzem einen weiteren Bauabschnitt beenden. Laut einer Unternehmensmeldung vom vergangenen Montag wurde inzwischen der Stahlbau der neuen Lagerhalle inklusive Wandverkleidungen fertig gestellt.



Damit liegt das Bauvorhaben nach wie vor im Zeitplan. Bis zum Jahresende soll der rund 4.000 m² große Hallenneubau, durch den sich die Lagerfläche in Oberhausen auf rund 19.000 m² vergrößern wird, endgültig fertig gestellt werden. Im Anschluss daran wird ein vollautomatisches Plattenflächenlager in der Halle installiert. Die Inbetriebnahme soll im Frühjahr 2018 erfolgen. Für das gesamte Projekt hat Becher ein Investitionsvolumen von rund 4 Mio € veranschlagt.



Becher hatte die Investitionsmaßnahme für den Standort Oberhausen bereits Anfang 2016 angekündigt. Im Dezember 2016 hat Becher dann den Ausbau eingeleitet, indem zunächst ein angrenzendes Grundstück von rund 9.000 m² erworben wurde. Der Spatenstich für den Bau der neuen Halle erfolgte im Mai dieses Jahres.