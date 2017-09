Bayern: Ministerrat verabschiedet Soforthilfeprogramm

Auf seiner heutigen Sitzung hat der bayerische Ministerrat ein Soforthilfeprogramm über 100 Mio € für die von dem Gewittersturm Mitte August betroffenen Waldbesitzer in den Landkreisen Passau und Freyung-Grafenau verabschiedet. In diesem Zusammenhang wurde vom Ministerrat auch eine landesweite Initiative „Waldumbau 2030“ auf den Weg gebracht, mit der der Umbau der bayerischen Wälder in klimatolerante und damit gegen Stürme und Insektenbefall widerstandsfähigere Mischwälder beschleunigt werden soll.



Das Sofortprogramm für geschädigte Waldbesitzer besteht aus zehn Schwerpunkt-Maßnahmen, darunter Räumungszuschüsse, Zinslose Kredite als Überbrückungshilfen oder auch eine Tonnageerhöhung für LKW auf 44 t.