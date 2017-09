Baustarts in England haben um 10 % zugenommen

In England wurde im zweiten Quartal mit dem Bau von 41.180 Wohnungen begonnen, die Wohnungs-Baustarts sind damit im Vergleich zum Vorjahresquartal saisonbereinigt um 10 % gestiegen. Für das erste Quartal hatte die regierungsunabhängige Organisation „Department for Communities and Local Government" (DCLG) noch eine Zunahme um 18 % auf 42.460 Einheiten gegenüber dem Vorjahresquartal ermittelt. Damit haben die Baustarts im zweiten Quartal den Wert des vorangegangenen ersten Quartals um 3 % verfehlt. Für das erste Quartal war gegenüber dem Vorquartal noch ein Anstieg um 2 % ausgewiesen worden. Kumuliert über die ersten sechs Monate des laufenden Jahres liegen die Baustarts mit 83.640 Einheiten um 14 % über dem Vorjahreswert.



Im zweiten Quartal sind in England 40.310 Wohnungen fertiggestellt worden, dies entspricht einer Zunahme von 15 %. Im ersten Quartal war die Zuwachsrate mit +22 % auf 39.450 Einheiten etwas höher. Im zweiten Quartal hat sich der Zuwachs gegenüber dem Vorquartal auf 2 % abgeschwächt, nach einem Plus von 8 % im ersten Quartal. In den ersten sechs Monaten haben die Fertigstellungen um 19 % auf 79.760 Einheiten zugelegt.