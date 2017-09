Auftragseingang im Baugewerbe um 7,5 % über Vorjahr

Der saison-, arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang im Bauhauptgewerbe war nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli zwar um 1,1 % niedriger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der arbeitstäglich- und preisbereinigte Auftragseingang allerdings um 3,9 % höher.



Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in Betrieben von Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen lagen im Juli nominal mit rund 6,3 Mrd € um 7,5 % höher als im Juli vergangenen Jahres. Ein höherer Auftragseingang in einem Juli hatte es zuletzt vor 21 Jahren gegeben (1996: 6,6 Mrd €). Im Vergleich zu den ersten sieben Monaten 2016 stiegen die Auftragseingänge in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres um nominal 5,8 %.